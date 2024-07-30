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Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту Юнайтед"

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Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты".
Фото: IMAGO
По информации Telegram-канала "Первый спорт", контракт с игроком подписан до 2028 года. Ранее журналист Джанлука ди Марцио писал, что американский клуб заплатит "Аталанте" за 28-летнего россиянина 12 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук провел за итальянскую команду во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной России в 10 миллионов евро.

Источник: ТАСС

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Аталанта
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