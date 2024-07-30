"Желание Чалова перейти в ПАОК из ЦСКА выглядит странным. Вряд ли о такой Европе мечтал Федор. Не думаю, что греческий чемпионат сильнее российского. Шило на мыло меняет. Но Чалов последнее время больше капризничает, чем играет, поэтому пусть уходит в ПАОК, если так хочется", - сказал Пономарев.
В последнее время СМИ пишут о том, что Федор Чалов перейдет в ПАОК, трансфер полностью согласован. В социальных сетях появилась фотография футболки с именем российского футболиста и девятым номером. Сообщалось, что 29 июля футболист отправился в Грецию, чтобы поставить свою подпись под трехлетнем контракте. По информации источников, за форварда ЦСКА получит 3 миллиона евро. В сезоне-2023/24 Чалов забил 16 голов и сделал пять голевых передач в 41 матче за армейский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев - о Чалове в ПАОКе: вряд ли о такой Европе мечтал Федор, шило на мыло меняет
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ожидаемый переход нападающего армейцев Федора Чалова в греческий ПАОК.
Фото: ЦСКА