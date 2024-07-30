"В "Ростове" коллектив, который играет вместе много лет, всё уже отработано. А некоторые команды РПЛ поменяли состав на 50% за лето. (...) Именно "Ростов" за лето практически не изменился ни по игре, ни по составу. Пятое место для "Ростова" - это однозначно отличный результат", - сказал Балахнин.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги "Ростов" занял седьмое место, набрав 43 очка в 30 турах. На старте нового розыгрыша чемпионата ростовчане сыграли дома вничью с ЦСКА (0:0) и во втором туре одержали первую победу в гостях против самарских "Крыльев Советов". В следующей игре РПЛ желто-синих ждет выездная игра с действующим чемпионом петербургским "Зенитом". До этого "Ростов" начнет выступление в Кубке России, в этот вторник, 30 июля, команда Валерия Карпина встретится с московским "Локомотивом".
Источник: Metaratings
Балахнин: пятое место для "Ростова" - это однозначно отличный результат
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин оценил перспективы желто-синих в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"