"Грубо говоря, пока "Зенит" - самый богатый, он чемпион? - с вероятностью в 99%. И 1% остается на то, чтобы кто-то воспользовался шансом. Но, например, в прошлом сезоне "Динамо" и "Краснодар" этого сделать не смогли - но это больше их упущение, чем победа "Зенита". Поэтому в этом сезоне интриги я не жду", - сказал Черкасов.
В прошедшем сезоне судьба чемпионского титула решалась в самом последнем 30-м туре. Перед ним московское "Динамо" занимало первое место с 56 набранными баллами, опережая в турнирной таблице "Зенит" на два и "Краснодар" на три очка. В решающей игре против "быков" динамовцам нужна был хотя бы ничья, чтобы завоевать золотые медали, но бело-голубые потерпели поражение 0:1 и упустили возможность впервые почти за полвека снова стать чемпионами лиги. Сине-бело-голубые одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1) на стадионе "Газпром Арена" и после игры праздновали шестое подряд чемпионство.
Источник: "РБ Спорт"
Черкасов: пока "Зенит" - самый богатый, он чемпион с вероятностью в 99%
Бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов оценил шансы клубов РПЛ на то, чтобы составить конкуренцию сине-бело-голубым.
Фото: ФК "Зенит"