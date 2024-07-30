Источник: "Крылья Советов" купят у "Ахмата" Ивана Олейникова за 1 млн евро

По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" купят у грозненского "Ахмата" полузащитника Ивана Олейникова за 1 млн евро.

Фото: ФК "Ахмат"

Также сообщается, что самарцы подпишут с 25-летним футболистом трёхлетний контракт.



Олейников перешёл в "Ахмат" из "Чайки" летом 2022 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне во всех турнирах он принял участие в 35 матчах (в среднем, 58,6 мин. за игру), в которых сумел забить 4 гола и отдать 5 голевых передач.



Действующее соглашение между игроком и грозненским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,3 млн евро.



Источник: телеграм-канал Ивана Карпова