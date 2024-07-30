"Чем?то довольны, чем?то недовольны. Пришлось вскрывать достаточно насыщенную группу обороны соперника, не всегда это получалось, особенно в первом тайме. Против команды, которая играет так низко, нужны правильные взаимодействия, нестандартные действия. Что касается позиционной атаки, то сказалось отсутствие взаимодействия игроков, которые вышли. Будем работать, хорошая пища для размышлений", - передаёт слова Семака "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и "Факелом" из Воронежа прошла 30 июля на стадионе сине-бело-голубых - "Газпром Арене". В составе хозяев отличились Ерохин и Изидор, еще один мяч в свои ворота отправил защитник воронежцев Черов.
Следующими соперниками по группе D на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России у "Зенита" станет "Рубин" (встреча состоится 14 августа в Казани), а у "Факела" - тольяттинский "Акрон" (встреча состоится 15 августа в Воронеже).
Семак после победы над "Факлом" посетовал на отсутствие взаимодействия игроков "Зенита"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил выступление своих подопечных в победном матче 1-го тура Кубка России против воронежского "Факела" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"