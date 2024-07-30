Махачкалинское "Динамо" 30 июля объявило о подписании контракта с 28-летним защитником сборной Грузии с Джемалом Табидзе. Сообщается, что с футболистом заключён двухлетний контракт, которым предусмотрена зарплата 1,5 млн в месяц.
В 2017-2022 гг. футболист защищал цвета "Уфы", где в то время работал нынешний генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
Последние полгода Табидзе выступал за греческий клуб "Панетоликос", за который он сыграл 7 матчей (в среднем, 86,7 мин. за игру). Этим летом защитник был вызван в сборную Грузии для участия в чемпионате Европы 2024, но на поле он так и не вышел.
Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тыс. евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Источник: махачкалинское "Динамо" заплатило 10 млн рублей агентских за подписание Табидзе
По информации СМИ, махачкалинское "Динамо" заплатило 10 млн рублей агентских за подписание грузинского защитника Джемала Табидзе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала