Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
16:00
ОренбургНе начат
Спартак
18:30
ДинамоНе начат
Ахмат
21:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
21:00
ЦСКАНе начат

Источник: махачкалинское "Динамо" заплатило 10 млн рублей агентских за подписание Табидзе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, махачкалинское "Динамо" заплатило 10 млн рублей агентских за подписание грузинского защитника Джемала Табидзе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Махачкалинское "Динамо" 30 июля объявило о подписании контракта с 28-летним защитником сборной Грузии с Джемалом Табидзе. Сообщается, что с футболистом заключён двухлетний контракт, которым предусмотрена зарплата 1,5 млн в месяц.

В 2017-2022 гг. футболист защищал цвета "Уфы", где в то время работал нынешний генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

Последние полгода Табидзе выступал за греческий клуб "Панетоликос", за который он сыграл 7 матчей (в среднем, 86,7 мин. за игру). Этим летом защитник был вызван в сборную Грузии для участия в чемпионате Европы 2024, но на поле он так и не вышел.

Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тыс. евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Динамо Мх Джемала Табидзе Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится