Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
16:00
ОренбургНе начат
Спартак
18:30
ДинамоНе начат
Ахмат
21:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
21:00
ЦСКАНе начат

Газзаев - о переезде Миранчука в США: лучше бы подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил переход российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" и в американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов. Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности", – приводит слова Газзаева Metaratings.

30 июля на официальном сайте выступающего в MLS клуба"Атланта Юнайтед" было размещено заявление о подписании контракта с 28-летним хавбеком сборной России. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма компенсации итальянской "Аталанте" составит 15 млн евро. Контракт, заключенный с американским клубом, рассчитан до 31 декабря 2027 года. В СМИ появлялась информации, что зарплата футболиста составит 3 млн евро в год.

Алексей Миранчук Валерий Газзаев Атланта Юнайтед
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится