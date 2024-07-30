"Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов. Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности", – приводит слова Газзаева Metaratings.
30 июля на официальном сайте выступающего в MLS клуба"Атланта Юнайтед" было размещено заявление о подписании контракта с 28-летним хавбеком сборной России. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма компенсации итальянской "Аталанте" составит 15 млн евро. Контракт, заключенный с американским клубом, рассчитан до 31 декабря 2027 года. В СМИ появлялась информации, что зарплата футболиста составит 3 млн евро в год.
Газзаев - о переезде Миранчука в США: лучше бы подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил переход российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" и в американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"