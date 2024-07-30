"В свой первый день в Ростове я пошел в продуктовый магазин и офигел — там было 10 стеллажей, пять из которых — с алкоголем. Больше всего было водки. Я немного обалдел от такого изобилия алкоголя. Тестил что-нибудь? Мы почти каждый выходной ходили с командой в баню и пили пиво с раками", приводит слова Бута Sport24.
Мэттью Бут в России выступал за "Ростов" (в 2002-2004 гг.), за который он провёл 52 матча и забил один гол. Затем на правах свободного агента южноафриканский защитник перешёл в самарские "Крылья Советов", за которые до 2008 года он провёл 107 матчей и семь раз поразил ворота соперника. Также на счету футболиста 37 матчей и 1 гол в составе сборной ЮАР.
Экс-игрок "Ростова" Мэттью Бут: каждый выходной ходили с командой в баню и пили пиво с раками
Бывший защитник "Ростова" и сборной ЮАР Мэттью Бут поделился воспоминаниями о
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