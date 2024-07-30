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Эдуард Мор назвал болезнь, от которой ЦСКА избавился после прихода Николича

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Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор назвал болезнь, от которой ЦСКА избавился после назначения на пост главного тренера Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Есть такое ощущение, что до сих пор команду тренирует Федотов (улыбается). Схема осталась та же, что была в прошлом сезоне. Отличие в лучшую сторону — команда не проседает в концовке матчей. Они избавились от этой болезни, когда отдавали инициативу сопернику", — цитирует Мора "Матч ТВ".

Марко Николич возглавил ЦСКА 4 июня - после увольнения Владимира Федотова. Под руководством 45-летнего сербского специалиста "армейцы" пока провели два выездных матча в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В первом туре ЦСКА сыграл в ничью с "Ростовом" (0:0), во втором туре - победил "Пари НН" (3:0). 31 июля московский клуб в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 в гостях сыграет против "Краснодара".

ЦСКА Эдуард Мор
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