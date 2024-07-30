"Есть такое ощущение, что до сих пор команду тренирует Федотов (улыбается). Схема осталась та же, что была в прошлом сезоне. Отличие в лучшую сторону — команда не проседает в концовке матчей. Они избавились от этой болезни, когда отдавали инициативу сопернику", — цитирует Мора "Матч ТВ".
Марко Николич возглавил ЦСКА 4 июня - после увольнения Владимира Федотова. Под руководством 45-летнего сербского специалиста "армейцы" пока провели два выездных матча в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В первом туре ЦСКА сыграл в ничью с "Ростовом" (0:0), во втором туре - победил "Пари НН" (3:0). 31 июля московский клуб в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 в гостях сыграет против "Краснодара".
Эдуард Мор назвал болезнь, от которой ЦСКА избавился после прихода Николича
Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор назвал болезнь, от которой ЦСКА избавился после назначения на пост главного тренера Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА