"Первый матч — очень слабо. Проиграли по делу. По поводу второй игры: первая половина матча смотрелась так же уныло, как и вся игра с "Оренбургом". Второй тайм смотреть не стал. Сможет ли "Спартак" претендовать на что-то серьезное в этом сезоне? Конечно. Уверен, они смогут удержаться в Премьер-Лиге в этом сезоне", - приводит слова Червиченко Sport24.
Московский "Спартак" начал сезон-2024/25 в Российской Премьер-Лиге с гостевого поражения от "Оренбурга" (0:2). Во втором туре красно-белые на выезде сумели победить подмосковные "Химки" со счётом 3:1.
31 июля "Спартак" в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет против московского "Динамо". Встреча состоится на домашнем стадионе спартаковцев - "Лукойл Арена", начало - в 18:30 по московскому времени.
Червиченко: уверен, "Спартак" в этом сезоне удержится в Премьер-Лиге
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил первые матчи красно-белых в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"