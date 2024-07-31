"В принципе нормальный старт для "Локомотива". Игра с "Ростовом" была тяжелой, "Ростов" - хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться "Локомотиву". Я буду считать успехом третье или четвертое место", - приводит слова Филатова ТАСС.
Московский "Локомотив" начал новый сезон в чемпионате России с домашней победы над дебютантом РПЛ, тольяттинским "Акроном" (3:2). Во втором туре "железнодорожники" на выезде уступили московскому "Динамо" (1:3). Таким образом, сейчас в Премьер-Лиге в активе красно-зелёных 3 очка.
30 июля "Локомотив" взял удачный старт в Кубке России. В первом матче группового этапа на "РЖД Арене" был повержен "Ростов (1:0).
Член совета директоров "Локомотива" Филатов: нормальный старт, но за первое место бороться будет тяжело
Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов поделился своим мнением о матче "железнодорожников" с "Ростовом" и их перспективах в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"