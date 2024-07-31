"По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону. Точно бы не помешал. Получится-не получится — здесь уже сложно сказать", - цитирует Семака "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Зенит" ведёт переговоры с московским "Спартаком" о приобретении нападающего красно-белых Александра Соболева. Основной вопрос, по которому клубы пока не могут договориться, состоит в сумме компенсации за переход футболиста. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. При этом Соболев на прошлой неделе был отстранён от тренировок с основным составом московского клуба.
Семак: "Зениту" точно бы не помешал высокий форвард. Получится-не получится - сложно сказать
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команде нужен высокий форвард.
Фото: ФК "Зенит"