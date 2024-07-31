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Карпукас: буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука

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Опорный полузащитник московского "Локомотива" Артём Карпукас прокомментировал переход атакующего хавбека сборной России Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" в "Атланту" из США.
Фото: ФК "Аталанта"
- Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать. В Италии в тех минутах, которые он получал, он был очень даже хорош. Он же не просто так ушёл. Наверняка есть факторы, которые перевесили. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Хороший путь. Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука, - передаёт слова Карпукаса Metaratings.ru.

30 июля выступающая в американской лиге МЛС "Атланта Юнайтед" официально объявила о переходе из итальянской "Аталанты" 28-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука. Контракт между хавбеком сборной России и клубом из США заключён сроком на три с половиной года и имеет опцию продления ещё на сезон.

Миранчук является воспитанником клубной академии московского "Локомотива", в сентябре 2020 года Алексей перешёл в выступающую в итальянской Серии А "Аталанту". Сезон-2022/2023 российский футболист провёл на правах аренды в "Торино".

МЛС Атланта Юнайтед Алексей Миранчук Локомотив Артем Карпукас Российские трансферы
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