- У нас стоит задача: по итогам сезона сохранить прописку в РПЛ. Но если мы будем выше в таблице, то каждое место, которое будем занимать, будет для нас очень большим успехом. Несмотря на то, что "Акрон" клуб молодой, мы всё равно будем делать всё, чтобы занимать место как можно выше, - передаёт слова Лончара Metaratings.ru.
Основанный в 2018 году тольяттинский "Акрон" по итогам сезона-2023/2024 впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу, обыграв по сумме стыковых матчей екатеринбургский "Урал" (2:0 на выезде, 1:2 на своём поле).
После двух туров РПЛ сезона-2024/2025 красно-чёрные занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 3 очка. Уступив на выезде московскому "Локомотиву" со счётом 2:3, во 2 туре тольяттинцы обыграли в гостях воронежский "Факел" (2:0). В 1 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Акрон" крупно проиграл на выезде казанскому "Рубину" (0:4).
Полузащитник Лончар рассказал о задачах "Акрона" на сезон
Хавбек тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар ответил на вопрос о задачах клуба-новичка РПЛ на сезон-2024/2025.
Фото: ФК "Акрон"