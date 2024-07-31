Московский "Спартак" сделал новую попытку приобрести 24-летнего парагвайского левого вингера аргентинского "Тальереса" Рамона Сосу, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые получили отказ на новое обращение в аргентинский клуб по поводу возможности перехода игрока в связи с отсутствием у него желания переезжать в Российскую Федерацию. Сообщается, что при предыдущем обращении "Тальерес" оценил Сосу не менее чем в 20 миллионов евро.
В 56 матчах за "Тальерес" во всех турнирах с января 2023 года Рамон Соса забил 17 мячей и выполнил 13 голевых передач. Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 13 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" получил новый отказ по трансферу вингера "Тальереса" Сосы
По информации СМИ, левый нападающий аргентинского "Тальереса" Рамон Соса отказался переходить в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"