- В принципе, нормальный старт для "Локомотива". Игра с "Ростовом" была тяжёлой, "Ростов" - хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться "Локомотиву". Я буду считать успехом третье или четвёртое место, - передаёт слова Филатова ТАСС.
В матче 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский "Локомотив" победил на своём поле "Ростов" со счётом 1:0, единственный гол на 78-й минуте игры забил нападающий "железнодорожников" Вадим Раков.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги после двух сыгранных туров "Локомотив" занимает восьмое место, набрав 3 очка благодаря домашней победе над "Акроном" (3:2) в стартовом туре чемпионата, после этого красно-зелёные уступили в гостевом дерби "Динамо" (1:3).
Филатов: буду считать успехом "Локомотива" третье или четвёртое место
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал старт красно-зелёных в Кубке России и оценил перспективы клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"