- Насколько новички, пришедшие летом, уже вписались в команду и понимают требования тренера? С новичками у нас всё хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас всё будет в порядке, - передаёт слова Еремякина Metaratings.ru.
Летом 2024 года состав "Оренбурга" пополнили 8 новых игроков, за которых в сумме было уплачено 3,57 миллиона евро, также за 1,2 миллиона евро был выкуплен трансфер выступавшего за клуб на правах аренды чилийского вингера Хорди Томпсона. В двух стартовых турах Российской премьер-лиги "Оренбург" набрал 4 очка, не пропустив ни одного гола, и занимает в турнирной таблице пятую строчку.
Президент "Оренбурга" Еремякин: с новичками у нас всё хорошо
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о вливании новичков южноуральского клуба в команду.
Фото: ФК "Оренбург"