"Химки" сегодня закрыли долги передо мной. Тренерскому штабу еще должны", — цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Андрей Талалаев был главным тренером "Химок" в сезоне-2023/24. При нём подмосковная команда заняла первая место в Первой лиге и вышла в РПЛ. В июне клуб и специалист расторгли соглашение. Однако "Химки" не выплатили Талалаеву выходное пособие, что палата по разрешению споров РФС обязала сделать клуб.
Талалаев сообщил, что "Химки" погасили задолженность перед ним, но не перед членами его штаба
Экс-главный тренер "Химок" Андрей Талалаев заявил, клуб из Подмосковья погасил свои долги перед ним.
Фото: ФК "Химки"