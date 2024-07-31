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Талалаев сообщил, что "Химки" погасили задолженность перед ним, но не перед членами его штаба

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Экс-главный тренер "Химок" Андрей Талалаев заявил, клуб из Подмосковья погасил свои долги перед ним.
Фото: ФК "Химки"
"Химки" сегодня закрыли долги передо мной. Тренерскому штабу еще должны", — цитирует Талалаева "Матч ТВ".

Андрей Талалаев был главным тренером "Химок" в сезоне-2023/24. При нём подмосковная команда заняла первая место в Первой лиге и вышла в РПЛ. В июне клуб и специалист расторгли соглашение. Однако "Химки" не выплатили Талалаеву выходное пособие, что палата по разрешению споров РФС обязала сделать клуб.

Химки Андрей Талалаев
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