- Мы сформировали состав на текущий сезон. Будет оптимально, если до зимы никаких изменений в нём не будет. Это наше желание, но оно может нарушиться какими-то обстоятельствами. Но для себя мы команду сформировали, - цитирует Еремякина Metaratings.ru.
В двух стартовых матчах Российской премьер-лиги "Оренбург" набрал 4 очка, не пропустив ни одного гола, и занимает в турнирной таблице пятую строчку. После домашней победы над московским "Спартаком" (2:0) "газовики" сыграли на своём поле вничью 0:0 с грозненским "Ахматом".
Президент "Оренбурга" ответил на вопрос о возможном уходе игроков
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на вопрос о потенциальных потерях в составе своей команды.
Фото: ФК "Оренбург"