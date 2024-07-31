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Источник: Джикия согласен играть в России минимум за 7 млн рублей в месяц

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По информации СМИ, защитник Георгий Джикия согласен играть в российском клубе только за зарплату не меньше, чем 7 млн рублей в месяц.
Фото: "Матч ТВ"
Также сообщается, что с наибольшей вероятностью бывший центральный защитник московского "Спартака" и сборной России продолжит карьеру в чемпионате Турции, где ему могут предложить контракт с более высоким окладом.

30-летний футболист вышел на рынок свободных агентов в июле этого года после того, как руководство красно-белых отказалось продлевать с ним соглашение. Таким образом, Джикия покинул "Спартак" после 7,5 лет выступлений за клуб, в течение которых он принял участие в 215 матчах. Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 3,5 млн евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Георгий Джикия Российские трансферы
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