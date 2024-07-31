Источник: Джикия согласен играть в России минимум за 7 млн рублей в месяц

По информации СМИ, защитник Георгий Джикия согласен играть в российском клубе только за зарплату не меньше, чем 7 млн рублей в месяц.

Фото: "Матч ТВ"





30-летний футболист вышел на рынок свободных агентов в июле этого года после того, как руководство красно-белых отказалось продлевать с ним соглашение. Таким образом, Джикия покинул "Спартак" после 7,5 лет выступлений за клуб, в течение которых он принял участие в 215 матчах. Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 3,5 млн евро.



Источник: телеграм-канал Ивана Карпова Также сообщается, что с наибольшей вероятностью бывший центральный защитник московского " Спартака " и сборной России продолжит карьеру в чемпионате Турции, где ему могут предложить контракт с более высоким окладом.30-летний футболист вышел на рынок свободных агентов в июле этого года после того, как руководство красно-белых отказалось продлевать с ним соглашение. Таким образом, Джикия покинул "Спартак" после 7,5 лет выступлений за клуб, в течение которых он принял участие в 215 матчах. Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 3,5 млн евро.Источник: телеграм-канал Ивана Карпова