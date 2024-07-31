Сообщается, что руководство сине-бело-голубых отказом ответило на последнее предложение турецкого "Галатасарая", который предлагал 22 млн евро. Связка Вендел - Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, в том числе на главу "Газпрома" Алексея Миллера, чьё мнение является решающим при проведении в петербургском клубе любого трансфера.
Поэтому бразильского полузащитника продадут только, если в "Зенит" поступит предложение из Саудовской Аравии, условия которого будут сопоставимы с продажей Малкома (его продали за 60 млн евро). Петербургскому клубу сейчас не требуется пополнение бюджета, а связка Вендел - Глушенков определяет игру в атаке.
В начале сезона-2024/25 Вендел за 4 матча во всех турнирах сумел забить 1 гол и отдать 6 голевых передач. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Источник: "РИА Новости"
"РИА Новости": "Зенит" согласится отпустить Вендела только за 60 млн евро. Миллер впечатлён его связкой с Глушенковым
По информации СМИ, петербургский "Зенит" согласен продать полузащитника Вендела только за 60 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"