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Источник: к Антону Миранчуку проявляют интерес греческие клубы - "Панатинаикос", "Олимпиакос", АЕК и ПАОК

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По информации СМИ, к российскому полузащитнику Антону Миранчуку проявляют интерес клубы греческой Суперлиги - "Панатинаикос", "Олимпиакос", АЕК и ПАОК.
Фото: ТАСС
Сообщается, что поиском нового клуба для 28-летнего хавбека сборной России занимаются те же специалисты, которые завершают переход Фёдора Чалова в ПАОК. В ближайшее время они должны встретиться с представителями команд, после чего может быть составлено официальное предложение игроку.

Антон Миранчук вышел на рынок свободных агентов в июле 2024 года, после того, как истёк срок действия его контракта с московским "Локомотивом". По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Антон Миранчук ПАОК Олимпиакос Панатинаикос АЕК Афины Российские трансферы
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