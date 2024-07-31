Сообщается, что поиском нового клуба для 28-летнего хавбека сборной России занимаются те же специалисты, которые завершают переход Фёдора Чалова в ПАОК. В ближайшее время они должны встретиться с представителями команд, после чего может быть составлено официальное предложение игроку.
Антон Миранчук вышел на рынок свободных агентов в июле 2024 года, после того, как истёк срок действия его контракта с московским "Локомотивом". По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Источник: к Антону Миранчуку проявляют интерес греческие клубы - "Панатинаикос", "Олимпиакос", АЕК и ПАОК
По информации СМИ, к российскому полузащитнику Антону Миранчуку проявляют интерес клубы греческой Суперлиги - "Панатинаикос", "Олимпиакос", АЕК и ПАОК.
Фото: ТАСС