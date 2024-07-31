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Артига - о победе "Химок": я счастлив, но игрой команды недоволен

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Главный тренер "Химок" Франк Артига поделился своими впечатлениями от победы подмосковного клуба над "Оренбургом" в матче 1-го тура Кубка России (1:0).
Фото: ФК "Родина"
"Я счастлив прежде всего потому, что нам очень нужна была эта победа. Эта победа придает уверенности и может стать залогом нашего дальнейшего прогресса. Не буду никого обманывать, сегодняшней игрой команды я недоволен. Тем не менее, мы смогли выиграть, и это самое главное", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".

"Химки" победили "Оренбург" благодаря голу на 90-й минуте - его автором стал 26-летний полузащитник Бутта Магомедов. Стоит отметить, что накануне, 30 июля, Франк Артига отмечал свой 48-й день рождения.

В следующем туре Кубка России 13 августа "Химки" отправятся на выезд в Ростов-на-Дону, а "Оренбург" у себя дома примет московский "Локомотив".

Химки Оренбург Кубок России Франк Артига
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