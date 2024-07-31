"Ян счастлив в Махачкале. Дапо уже знает очень многое о городе, о России, у него нет никаких проблем в Махачкале", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что на прошлой неделе Ян Дапо подписал долгосрочный контракт с махачкалинским клубом. Последним клубом игрока является словенский "Домжале", в составе которого он провел 33 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Крка" и "Мура".
Агент Яна Дапо: он счастлив в Махачкале
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы игрока махачкалинского "Динамо" Яна Дапо, рассказал, как его клиент чувствует себя в новом клубе.
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)