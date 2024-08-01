"Чалов прилетел в Грецию, он проходит медицинское обследование и сегодня подпишет контракт", - цитирует Кириакоса "Матч ТВ".
По данным СМИ, ПАОК подпишет форварда сборной России за 3 миллиона евро. Сообщается, что такая сумма отступных прописана в контракте Чалова с "армейцами". В текущем сезоне Федор Чалов успел принять участие в 2-х матчах ЦСКА в РПЛ - против "Ростова" (0:0) в 1-м туре и против "Пари НН" (3:0) во 2-м туре.
ПАОК является действующим чемпионом Греции. В составе команды выступает экс-полузащитник "Зенита" и "Локомотива" Магомед Оздоев. Во 2-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов ПАОК по сумме 2-х встреч одолел боснийский ФК "Борац".
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Вице-президент ПАОКа Кириакос: Чалов прилетел в Грецию. Сегодня он подпишет контракт
Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал о скором заключении контракта с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.
Фото: "Чемпионат"