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Бушманов: "Спартак" преображается при Станковиче. Ощущение, что команда набирает обороты

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Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Бушманов высказался о старте сезона для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно сказать, что "Спартак" преображается при Станковиче. Такое ощущение, что команда набирает обороты и все больше понимают тренера, который также больше узнаёт футболистов. Поэтому всё начинает получаться", - сказал Бушманов.

Деян Станкович пришёл в московский клуб в это межсезонье, 21 июня сербский специалист провёл свою первую тренировку. В первом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые потерпели поражение на выезде от "Оренбурга" (0:2). Во втором туре "Спартак" взял первые три очка с подмосковными "Химками" (3:1). В недавнем матче группового этапа Кубка России команда Станковича одержала уверенную победу над "Динамо" со счётом 3:0.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Евгений Бушманов Деян Станкович
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