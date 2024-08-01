"Можно сказать, что "Спартак" преображается при Станковиче. Такое ощущение, что команда набирает обороты и все больше понимают тренера, который также больше узнаёт футболистов. Поэтому всё начинает получаться", - сказал Бушманов.
Деян Станкович пришёл в московский клуб в это межсезонье, 21 июня сербский специалист провёл свою первую тренировку. В первом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые потерпели поражение на выезде от "Оренбурга" (0:2). Во втором туре "Спартак" взял первые три очка с подмосковными "Химками" (3:1). В недавнем матче группового этапа Кубка России команда Станковича одержала уверенную победу над "Динамо" со счётом 3:0.
Источник: "Чемпионат"
Бушманов: "Спартак" преображается при Станковиче. Ощущение, что команда набирает обороты
Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Бушманов высказался о старте сезона для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"