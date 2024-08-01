"В ответ тем, кто рассуждает об уровне греческой лиги: послушайте, если сейчас ПАОК сыграет в основном этапе ЛЧ – это разве не мечта для любого нашего футболиста? Плюс там президент клуба – советский человек. Плюс есть Оздоев, тоже поможет", - сказал Созин.
Пресс-служба московского ЦСКА 1 августа объявила об уходе Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Россиянин подпишет контракт сроком на три года, по данным СМИ, армейский клуб получили за своего воспитанника 3 миллиона евро. Фёдор дебютировал за армейцев в сезоне-2016/17 и за всё время принял участие в 267 матчах, забил 89 мячей и сделал 47 голевых передач. В составе московского клуба Чалов трижды становился серебряным призёром российского чемпионата, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
Источник: "Чемпионат"
Созин - о переходе Чалова: ПАОК сыграет в основном этапе ЛЧ – это разве не мечта для любого нашего футболиста?
Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал уход нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: "Чемпионат"