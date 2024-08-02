"Тюкавин пока без моментов, поэтому голов нет. Не получается у него в первых играх. Потом, возможно, начнёт забивать. Его игра отличается от прошлого сезона, был бы также хорош - забивал! Не так ярко играет он. Может, где-то у него отложилось, что переподписал контракт и успокоился", - сказал Терёхин.
Московское "Динамо" в первых двух турах Российской Премьер-Лиги одержало две победы, забив шесть голов и пропустив два. Подопечные Марцела Лички начали чемпионат с победы над воронежским "Факелом" (3:1), во втором туре с таким счетом обыграли московский "Локомотив" (3:1). В этих играх принимал участие Тюкавин, но отличится ему не удалось. Напомним, в прошлом сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров лиги, отправив в ворота соперников 15 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Терёхин: игра Тюкавина отличается от прошлого сезона, был бы также хорош - забивал бы
Бывший игрок "Динамо" Олег Терёхин прокомментировал старт сезона для нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"