"Двигаемся от игры к игре, не ставя никаких целей. Главное - не вылететь, а дальше как получится. Потолок - это чемпионство. Любая команда к этому стремится", - сказал Вахания.
Подопечные Валерия Карпина на старте сезона сыграли вничью с ЦСКА (0:0), во втором туре ростовчане обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. В следующей игре "Ростов" проведет выездной матс с петербургским "Зенитом", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Виталия Мешкова.
Напомним, в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые обыграли ростовчан со счетом 2:1, этот матч выпал на 30-й тур РПЛ, после которого петербуржцы праздновали чемпионство. В первом круге в Ростове команды разделили очки (1:1).
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Ростова" Вахания: главное - не вылететь, а дальше как получится. Потолок - это чемпионство
Защитник "Ростова" Илья Вахания ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"