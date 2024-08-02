"Если учитывать чисто средний возраст, то да, "Химки" можно назвать возрастной командой. Но есть и молодые ребята, которые получают игровое время. Как по мне, конкретно в этом аспекте никаких проблем нет", - цитирует Юсупова "Матч ТВ".
Артур Юсупов присоединился к "Химкам" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний полузащитник выступал в РПЛ за "Сочи". Помимо Юсупова, в составе "Химок" выступают 37-летний Денис Глушаков, 34-летние Кирилл Панченко, Сергей Терехов, а также 33-летний Антон Заболотный.
В первых 2-х турах РПЛ "Химки" набрали 1 очко. В 1-м туре команда сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1), во 2-м - уступила "Спартаку" (1:3). В рамках 3-го тура РПЛ "Химки" сыграют на выезде с "Пари НН".
Юсупов: "Химки" - возрастная команда, но молодые ребята тоже получают игровое время
Полузащитник "Химок" Артур Юсупов высказался о роли возрастных футболистов в команде.
Фото: "Матч ТВ"