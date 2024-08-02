Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Тюмень2 тайм
Балтика
20:00
ЧерноморецНе начат

"Матч ТВ": "Динамо" продлило контракт с Муми Нгамале. Объявление ожидается в ближайшие часы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московское "Динамо" подписало новый контракт с камерунским вингером Муми Нгамале.
Фото: "Матч ТВ"
Вингер московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале продолжит выступления в московском клубе. Как сообщает "Матч ТВ", бело-голубые подписали с 30-летним игроком новый контракт до лета 2026-го года. Кроме того, соглашение будет включать опцию продления еще на один сезон. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.

Муми Нгамале выступает в составе "Динамо" с лета 2022-го года. Его трансфер из швейцарского "Янг Бойз" обошелся бело-голубым в 2 миллиона евро. На старте сезона 2024/25 в РПЛ камерунец принял участие в обоих матчах "Динамо" и отметился 2-мя забитыми мячами.

Динамо Муми Нгамалё
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится