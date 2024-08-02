Вингер московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале продолжит выступления в московском клубе. Как сообщает "Матч ТВ", бело-голубые подписали с 30-летним игроком новый контракт до лета 2026-го года. Кроме того, соглашение будет включать опцию продления еще на один сезон. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.
Муми Нгамале выступает в составе "Динамо" с лета 2022-го года. Его трансфер из швейцарского "Янг Бойз" обошелся бело-голубым в 2 миллиона евро. На старте сезона 2024/25 в РПЛ камерунец принял участие в обоих матчах "Динамо" и отметился 2-мя забитыми мячами.
"Матч ТВ": "Динамо" продлило контракт с Муми Нгамале. Объявление ожидается в ближайшие часы
Московское "Динамо" подписало новый контракт с камерунским вингером Муми Нгамале.
Фото: "Матч ТВ"