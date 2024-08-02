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"Динамо" подписало форварда Мехди Маухуба за 18 миллионов марокканских дирхам

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Стала известна сумма трансфера форварда Мехди Маухуба из клуба "Раджа Касабланка" в "Динамо".
Фото: Getty Images
Московское "Динамо" подписало форварда олимпийской сборной Марокко Мехди Маухуба. Как сообщает "СЭ", бывший клуб 21-летнего нападающего получит за трансфер 18 миллионов марокканских дирхам. В переводе на европейскую валюту эта сумма составляет 1.66 миллиона евро.

Сообщается, что форвард подпишет с бело-голубыми 5-летний контракт. Маухуб присоединится к "Динамо" по завершении Олимпийского футбольного турнира в Париже.

Динамо Мехди Маухуб Российские трансферы
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