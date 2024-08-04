"Слова Глушенкова про "изи катка"? Он молодец! Когда побеждаешь со счетом 5:0 можно куражиться и говорить все что хочешь. Что еще я могу сказать? Сказал и сказал", - цитирует Байрамяна "СЭ".
Вчера, 3-го августа, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 5:0. Забитыми мячами отличились Педро, Кассьерра и Глушенков (хет-трик). После матча Максим Глушенков, комментируя победу, заявил, что это была "изи катка" (легкая игра - прим.).
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский клуб из московского "Локомотива" этим летом за 6,5 миллионов евро. Форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 5 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей.
Полузащитник "Ростова" Байрамян: слова Глушенкова про "изи катка"? Когда побеждаешь со счетом 5:0 можно куражиться
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал высказывание нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"