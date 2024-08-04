"Думаю, что Глушенков, безусловно, заслужил вызова в сборную России еще в прошлом году. Сейчас тем более. Судя по тому, как он начал сезон - ему ничего не мешает. Очень раскрепощен и это идет на пользу", - цитирует Лепехина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне нападающий Максим Глушенков отметился 8-ю забитыми мячами и 18-ю результативными передачами в 38-ми встречах за московский "Локомотив" во всех турнирах, форвард стал лучшим ассистентом РПЛ. Этим летом нападающий перешел в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро - в составе петербуржцев Глушенков записал на свой счет 8 забитых голов и 1 голевую передачу в 5-ти матчах.
На счету нападающего всего 2 матча за сборную России - последний вызов в состав национальной команды игрок получил в сентябре 2023 года.
Лепехин: Глушенков, безусловно, заслужил вызова в сборную России еще в прошлом году. Сейчас тем более
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о нападающем Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"