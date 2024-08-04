Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:30
ОренбургНе начат
Факел
17:30
КраснодарНе начат
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:30
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Лепехин: Глушенков, безусловно, заслужил вызова в сборную России еще в прошлом году. Сейчас тем более

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о нападающем Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что Глушенков, безусловно, заслужил вызова в сборную России еще в прошлом году. Сейчас тем более. Судя по тому, как он начал сезон - ему ничего не мешает. Очень раскрепощен и это идет на пользу", - цитирует Лепехина "Матч ТВ".

В прошлом сезоне нападающий Максим Глушенков отметился 8-ю забитыми мячами и 18-ю результативными передачами в 38-ми встречах за московский "Локомотив" во всех турнирах, форвард стал лучшим ассистентом РПЛ. Этим летом нападающий перешел в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро - в составе петербуржцев Глушенков записал на свой счет 8 забитых голов и 1 голевую передачу в 5-ти матчах.

На счету нападающего всего 2 матча за сборную России - последний вызов в состав национальной команды игрок получил в сентябре 2023 года.

Константин Лепехин Зенит Максим Глушенков Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится