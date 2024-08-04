Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:30
ОренбургНе начат
Факел
17:30
КраснодарНе начат
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:30
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Агент полузащитника Иралы: интерес от "Спартака" действительно есть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агентство, представляющее интересы полузащитника "Сан-Лоренсо" Элиан Ирала, заявил, что московский "Спартак" заинтересован в услугах игрока.
Фото: GETTY IMAGES
"Интерес от "Спартака" действительно есть. На данный момент это все, что мы можем сказать", - цитирует агентство "Евро-Футбол".

В 2024 году Элиан Ирала провел за "Сан-Лоренсо" во всех турнирах 27 матчей и отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость 20-летнего аргентинского полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Завтра, 5-го августа, красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ.

Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится