"Интерес от "Спартака" действительно есть. На данный момент это все, что мы можем сказать", - цитирует агентство "Евро-Футбол".
В 2024 году Элиан Ирала провел за "Сан-Лоренсо" во всех турнирах 27 матчей и отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость 20-летнего аргентинского полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Завтра, 5-го августа, красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ.
Агент полузащитника Иралы: интерес от "Спартака" действительно есть
Агентство, представляющее интересы полузащитника "Сан-Лоренсо" Элиан Ирала, заявил, что московский "Спартак" заинтересован в услугах игрока.
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