"Тот факт, что "Зениту" в этом сезоне исполняется 100 лет, не давит. Это, наоборот, мотивирует. Лично у меня нет определённых целей на сезон. Главное - в каждом матче играть качественно", - цитирует Латышонка "Чемпионат".
Голкипер Евгений Латышонок перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" этим летом за 300 тысяч евро. В прошлом сезоне вратарь провел за калининградцев во всех турнирах 34 матча, пропустил 44 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 8-ми встречах. По итогам сезона-2023/2024 балтийцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели в Первую лигу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,5 миллионов евро, вратарь заключил контракт с петербуржцами до лета 2028 года.
Голкипер "Зенита" Латышонок рассказал о целях на сезон
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок рассказал о целях на сезон-2024/2025.
Фото: ФК "Зенит"