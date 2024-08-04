"Динамо", с молодыми центральными защитниками сыграло качественно, набрав 9 очков, как и «Зенит». Сейчас у них подходят футболисты, которые были травмированы или играли за сборную. Еще, учитывая неплохую трансферную политику, конкурентом можно назвать "Спартак". Эти команды могут составить конкуренцию "Зениту", - цитирует Ташуева "СЭ".
После 3-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 9-ю очками, петербуржцы имеют разницу мячей 13-0. Московское "Динамо" располагается на второй строчке с таким же количеством набранных очков, а "Спартак" занимает 8-е место с 3-мя очками, но имеет игру в запасе. Завтра, 5-го августа, красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов" в рамках 3-го тура РПЛ.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, бело-голубые заняли третью строчку, а московский "Спартак" расположился на пятом месте.
Ташуев считает, что "Динамо" и "Спартак" могут составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство
Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"