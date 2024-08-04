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В "Химках" заявили, что хотели бы подписать Артема Дзюбу

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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные "Химки", высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не могу комментировать. Мы общались с Артёмом, он мне нравится. Я бы Артёма хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента, так как руководство "железнодорожников" не стало предлагать игроку новое соглашение.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Дзюба может присоединиться к махачкалинскому "Динамо" или "Шанхаю Шэньхуа", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Химки Туфан Садыгов Артем Дзюба Российские трансферы
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