Гендир "Химок": у нас задача - уверенно закрепиться в РПЛ

Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался о целях команды.

Фото: ФК "Химки"

"О том, что амбиции клуба выше, чем просто борьба за выживание, мы говорили перед началом сезона. У нас задача - уверенно закрепиться в РПЛ", - цитирует Оленева "СЭ".



Вчера, 3-го августа, подмосковные "Химки" одержали победу нал казанским "Рубином" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2. После 3-х сыгранных туров подмосковный клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками. В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с "Пари НН".