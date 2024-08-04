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Гендир "Химок": у нас задача - уверенно закрепиться в РПЛ

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался о целях команды.
Фото: ФК "Химки"
"О том, что амбиции клуба выше, чем просто борьба за выживание, мы говорили перед началом сезона. У нас задача - уверенно закрепиться в РПЛ", - цитирует Оленева "СЭ".

Вчера, 3-го августа, подмосковные "Химки" одержали победу нал казанским "Рубином" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2. После 3-х сыгранных туров подмосковный клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками. В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с "Пари НН".

Химки
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