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Спортивный директор "Оренбурга" Андреев - о поражении 1:5 от ЦСКА: не повезло и не подфартило, но так бывает

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал разгромное поражение команды от ЦСКА в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"В первом тайме игроки ЦСКА три раза дошли до ворот, Сысуев дважды отбил мяч - и получились два гола. А у нас штанга, с линии ворот мяч попадает в руки Акинфееву, а Манси с отскока пробил выше ворот. Футбол складывается из таких деталей. Не повезло и не подфартило, но так бывает. Чем?то сегодняшняя игра напомнила матч с "Зенитом", когда в Петербурге проиграли 0:8. Видимо, нам надо пройти этот путь", - сказал Андреев.

Сегодня, 4 августа, ЦСКА одержал уверенную победу над "Оренбургом" со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформился защитник Игорь Дивеев, также голы на счету полузащитника Ивана Облякова, нападающего Тамерлана Мусаева и защитника Келлвена. Единственный мяч за гостей забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Облякова признали лучшим игроком матча, помимо забитого мяча он отдал один ассист. После трех туров "Оренбург" набрал четыре очка, в первом туре команда Давида Деограсии переиграла московский "Спартак" (2:0), против грозненского "Ахмата" оренбуржцы сыграли вничью 0:0. В 4-м туре оренбургский клуб примет на своем поле тольяттинский "Акрон".

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Оренбург
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