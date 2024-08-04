По информации источника, защитник "Зенита" Нуралы Алип получил травму ноги на одной из тренировок и может пропустить две-три недели. Таким образом футболист сборной Казахстана, вероятно, пропустит матч сине-бело-голубых против московского "Динамо", который пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге, игру в гостях с подмосковными "Химками" 18 августа и домашний поединок со "Спартаком", запланированный на 24 августа.
Сообщается, что 24-летний игрок вернется в строй к сбору национальной команды Казахстана, который начнется 1 сентября.
Источник: "СЭ"
Защитник "Зенита" Алип может пропустить матчи с "Динамо" и "Спартаком"
Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип выбыл из строя на 2-3 недели.
Фото: ФК "Зенит"