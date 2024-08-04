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Защитник "Зенита" Алип может пропустить матчи с "Динамо" и "Спартаком"

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Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип выбыл из строя на 2-3 недели.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, защитник "Зенита" Нуралы Алип получил травму ноги на одной из тренировок и может пропустить две-три недели. Таким образом футболист сборной Казахстана, вероятно, пропустит матч сине-бело-голубых против московского "Динамо", который пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге, игру в гостях с подмосковными "Химками" 18 августа и домашний поединок со "Спартаком", запланированный на 24 августа.

Сообщается, что 24-летний игрок вернется в строй к сбору национальной команды Казахстана, который начнется 1 сентября.

Источник: "СЭ"

Нуралы Алип Зенит Динамо Спартак
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