"Играть в "Зените"? Каждому хотелось бы. И это не только "Зенита" касается, но и других топ-команд. Играть в лучших клубах - естественное желание для профессионального футболиста. Я - не исключение", - цитирует Веру "Чемпионат".
В летнее трансферное окно опорный полузащитник Лукас Вера перебрался из "Оренбурга" в подмосковные "Химки". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 1 миллион евро. В России аргентинец оказался летом 2022-го года. "Оренбург" заплатил за его трансфер аргентинскому "Ланусу" 1.5 миллиона евро.
До перехода в "Химки" сообщалось об интересе к Вере со стороны московского "Локомотива". Действующий чемпион России "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9-ю очками после 3-х туров. В 4-м туре команда Сергея Семака встретится с "Динамо" - единственной командой, помимо самого "Зенита", которая в первых 3-х матчах набрала максимум очков.
Новичок "Химок" Лукас Вера: каждому хотелось бы играть в "Зените". Я - не исключение
Опорник "Химок" Лукас Вера рассказал о желании перейти в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Химки"