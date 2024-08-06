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"Акрон" взял в аренду нападающего "Крыльев" Владимира Хубулова

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Тольяттинский "Акрон" арендовал 23-летнего нападающего "Крыльев Советов" Владимира Хубулова.
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале клуба, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Хубулов перешел в самарский клуб в 2022 году, а до этого выступал за владикавказскую "Аланию". За самарцев нападающий сыграл 35 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Действующее трудовое соглашение рассчитано до июня 2026 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 500 тысяч евро.

После трех сыгранных туров "Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Единственное победу тольяттинцы одержали во 2-м туре против воронежского "Факела" (2:0).

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