Воронежский клуб направил официальное обращение к генеральному продюсеру телеканала "Матч ТВ" Александру Тащину. Воронжцы выразили недовольство словами комментатора, который во время студийного общения заявил, что "Факел" выглядел "убого". В письме отмечается, что Олег Пирожков "не сопроводил свое мнение аналитикой".
По мнению клуба, комментатор поступил бестактно по отношению в "Факелу" и его болельщикам. В заключении воронежский клуб потребовал извинений от Олега Пирожкова и пожелал ему в дальнейшем придерживаться профессиональной этики.
В последнем матче в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги "Факел" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" (0:0). После трех туров воронежцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.
Источник: "РБ Спорт"
"Факел" потребовал извинений от комментатора "Матч ТВ"
Руководство воронежского "Факела" в официальном обращении потребовало извинений от комментатора "Матч ТВ" Олега Пирожкова за его высказывание в отношении клуба.
Фото: ФК "Факел"