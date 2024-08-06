"С "Динамо" будет непростая игра. У них отличная команда с прекрасными футболистами, поэтому нам будет нелегко", - цитирует слова тренера "РБ Спорт".
Напомним, что в данный момент оба клуба лидируют в турнирной таблице с 9 набранными очками. Петербуржцы обыграл "Рубин" (4:0), "Крылья Советов" (4:0) и "Ростов" (5:0), "Динамо" - "Факел" (3:1), "Локомотив" (3:1) и "Акрон" (2:0).
Очная встреча между командами пройдет 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.
Тренер "Зенита": нас ждет непростая игра с "Динамо"
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу предстоящего матча петербургского клуба против московского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"