Газзаев - о зарубежных тренерах в РПЛ: я категорически против варягов-ноунеймов

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу того, что российские клубы приглашают иностранных специалистов.
Фото: "РИА Новости"
"Считал, считаю и буду считать, что в российских клубах должны работать отечественные специалисты. Я категорически против варягов-ноунеймов. Это моя железная позиция", - цитирует слова Газзаева ООТФ "Футбол: трибуна тренера".

Валерий Георгиевич Газзаев в своей карьере тренировал такие клубы как московское "Динамо", киевское "Динамо", "Алания" и ЦСКА. Самых больших успехов он добился в составе московских "армейцев", с которым выиграл множество титулов, в том числе и Кубок УЕФА. Также российский специалист тренировал российскую национальную сборную.

Валерий Газзаев Чемпионат России ПЛ
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