"Подмечаю, как Станкович – человек, который был великолепным футболистом, выиграл всё в "Интере", - общается с ребятами во время матча. И даже эти обнимашки с Романцевым были искренними. Это не наигранно смотрится, а от души, поэтому любой футболист, я уверен, и мы это ещё послушаем в интервью через месяц-два, год, скажет, что Станкович классный. Он искренний, душевный – это видно", - приводит слова Титова "РИА Новости".
Сербский тренер Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" начиная с сезона 2024/25. Клуб подписал с 45-летним специалистом соглашение на два года. Под его руководством красно-белые в чемпионате России за три тура набрали шесть очков (две победы - над "Химками" и "Крыльями Советов"; один проигрыш - от "Оренбурга") и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице, а в Кубке России в первом туре группового этапа одержали победу над московским "Динамо" (3:0).
Титов: уверен, спартаковцы скажут, что Станкович классный
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов отметил, как главный тренер красно-белых Деян Станкович выстраивает взаимоотношения с игроками.
Фото: "Матч ТВ"