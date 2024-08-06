"Прошлого всего 3 тура. "Зенит" 3 раза победил, да, но впереди ещё очень много матчей. Есть много команд, которые будут с ними бороться. Мы тоже будем с ними бороться, особенно будем выкладываться в очной встрече. Думаю, что они так или иначе оступятся. Возможно, именно в том матче, когда они будут играть против нас", – приводит слова Койта "Советский спорт".
После первых трёх туров "Зенит", набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая московское "Динамо" по лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Эти команды ожидает в рамках 4-го тура очная встреча 10 августа в Санкт-Петербурге, на стадионе "Газпром Арена". ЦСКА за три игры набрал 7 очков и идёт в чемпионате третьим.
ЦСКА и "Зенит" в сезоне-2024/25 встретятся друг с другом в 8-м туре (игра пройдёт 15 сентября в Москве) и в 19-м туре (игра пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге).
Секу Койта: думаю "Зенит" оступится. Возможно, в матче с ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Секу Койта оценил возможность противостоять петербургскому "Зениту" в борьбе за золото чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА