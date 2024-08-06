"Это было очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом и почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было много матчей, где мы потеряли нужные очки, поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона. Этот чемпионат для нас будет совершенно другим, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть", – сказал Нгамалё в эфире программы "Футбол России".
Перед заключительным туром чемпионата России сезона-2023/24 московское "Динамо" занимало первое место в турнирной таблице, опережая "Зенит" на 2 очка и "Краснодар" на 3 очка. Бело-голубым было достаточно в последнем матче не проиграть "Краснодару", но "горожане" оказались сильнее (1:0), а петербургский клуб дома победил "Ростов (2:1). Таким образом, "Динамо" заняло по итогам сезона третье место.
В текущем сезоне "Динамо" после третьего тура делит первое место с "Зенитом". Оба коллектива одержали на старте чемпионата три победы из трёх. В четвёртом туре их ожидает очная встреча в Санкт-Петербурге.
Нгамалё - о прошлом сезоне: тяжело, когда почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его
Нападающий московского "Динамо" Муми Нгамалё прокомментировал завершение РПЛ сезона-2023/24, в последнем туре которого бело-голубые уступили первое место.
Фото: "Матч ТВ"